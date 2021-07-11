 
مباشر

موسكو: 68 ألف مواطن أجنبي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا

أخبار روسيا

موسكو: 68 ألف مواطن أجنبي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا
Sputnik
مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في "لوجنيكي"، موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsy6

أفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس في موسكو بأن 68 ألف مواطن أجنبي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا في العاصمة الروسية.

إقرأ المزيد
موسكو تتجاوز ذروة الموجة الحالية من وباء كورونا وعمدة المدينة يكشف عن سعر التطعيم للأجانب
موسكو تتجاوز ذروة الموجة الحالية من وباء كورونا وعمدة المدينة يكشف عن سعر التطعيم للأجانب

وقالت الغرفة: "إجماليا تلقى اللقاح ضد كورونا في موسكو 68 ألف مواطن أجنبي. وبدأ في موسكو في 7 يوليو الجاري، في بناية ملعب "لوجنيكي"، عمل أكبر مركز للتطعيم مخصص في الأصل للأجانب العاملين والمقيمين بشكل دائم في العاصمة الروسية. ويستطيع هذا المركز استقبال نحو 15 ألف شخص يوميا. وخلال 4 أيام من عمله تلقى 24 ألف أجنبي لقاحا ضد كورونا هنا، لا سيما أن المركز جاهز لاستقبال ضعف عدد الزوار يوميا".

وأضاف أن القطاعين C وD في المركز مخصصان لتطعيم الأفراد، فيما تستقبل النقطة في مبنى مركز توزيع الزلاجات مجموعات منظمة من العمال الأجانب. وتستقبل محطات التطعيم هذه الزوار كل يوم من الساعة 08.00 إلى 22.00. ويتم تلقيح المواطنين الأجانب بلقاح "سبوتنيك لايت" المكون من جرعة واحدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا