موسكو: 68 ألف مواطن أجنبي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا

أفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس في موسكو بأن 68 ألف مواطن أجنبي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا في العاصمة الروسية.

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وقالت الغرفة: "إجماليا تلقى اللقاح ضد كورونا في موسكو 68 ألف مواطن أجنبي. وبدأ في موسكو في 7 يوليو الجاري، في بناية ملعب "لوجنيكي"، عمل أكبر مركز للتطعيم مخصص في الأصل للأجانب العاملين والمقيمين بشكل دائم في العاصمة الروسية. ويستطيع هذا المركز استقبال نحو 15 ألف شخص يوميا. وخلال 4 أيام من عمله تلقى 24 ألف أجنبي لقاحا ضد كورونا هنا، لا سيما أن المركز جاهز لاستقبال ضعف عدد الزوار يوميا".

وأضاف أن القطاعين C وD في المركز مخصصان لتطعيم الأفراد، فيما تستقبل النقطة في مبنى مركز توزيع الزلاجات مجموعات منظمة من العمال الأجانب. وتستقبل محطات التطعيم هذه الزوار كل يوم من الساعة 08.00 إلى 22.00. ويتم تلقيح المواطنين الأجانب بلقاح "سبوتنيك لايت" المكون من جرعة واحدة.

المصدر: نوفوستي