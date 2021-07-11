موسكو تتجاوز ذروة الموجة الحالية من وباء كورونا وعمدة المدينة يكشف عن سعر التطعيم للأجانب

أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بأن العاصمة الروسية تغلبت على ذروة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في المدينة بدأ يستقر.

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وقال سوبيانين في حديثه لقناة "روسيا-1"، اليوم الأحد: "الحمد لله، لقد تغلبنا على ذروة معدلات الإصابة. ونشهد استقرار ما. وحتى يمكننا القول إننا نشهد انخفاضا خفيفا في عدد الإصابات".

وأضاف في الوقت ذاته أن أرقام انخفاض عدد الإصابات نفسها لا تشير إلى أي شيء، لأن عدد المرضى في حالة حرجة كبيرة ويبلغ نحو 1,7 ألف شخص يوميا.

هذا وأعلن عمدة موسكو بأن اهتمام العمال والمواطنين الأجانب المقيمين في العاصمة الروسية بالتطعيم ضد كورونا كبير.

وأوضح: "في البداية كنا أجرينا التطعيم في مجموعة واحدة من المهاجرين. لكننا فتحنا الآن مجموعة من مراكز التطعيم الجديدة لهم. كما توجد هناك 25 نقطة للتطعيم المدفوع الثمن في مستشفياتنا... ونرى هناك اهتماما كبيرا بالتطعيم من جانب المؤسسات التي يعمل فيها عدد كبير من الأجانب والمواطنين الأجانب المنفصلين على حد سواء".

ويمكن للمهاجرين تلقى لقاح "سبوتنيك لايت". وتبلغ تكلفة خدمات التطعيم للأجانب في موسكو 1.3 ألف روبل (حوالي 18 دولارا).

المصدر: نوفوستي