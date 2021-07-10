أسطول البحر الأسود الروسي يتابع تحركات زورق صاروخي يوناني في البحر الأسود

قال مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الجمعة، إن أسطول البحر الأسود بدأ في مراقبة تحركات الزورق الحامل للصواريخ "دانيولوس" التابع للبحرية اليونانية في البحر الأسود.

وجاء في بيان المركز أن "قوات أسطول البحر الأسود بدأت في مراقبة تحركات الزورق الصاروخي "دانيولوس" التابع للبحرية اليونانية، والذي دخل البحر الأسود في 10 يوليو 2021".

يذكر أن التدريبات العسكرية "نسيم البحر 2021" تقام في البحر الأسود في الفترة من 28 يونيو إلى 10 يوليو، والمشاركون الرئيسيون فيها هم أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وهولندا ورومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا ولاتفيا.

ويشارك في التدريبات ما مجموعه 4 آلاف جندي، فضلا عن عشرات السفن والزوارق، و30 وحدة من معدات الطيران وأكثر من 100 وحدة من المركبات والمركبات المدرعة.

المصدر: "تاس"