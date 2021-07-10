العثور على ثمانينية حية تاهت في الغابة لمدة 6 أيام

عثر رجال الأمن في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية على مسنة بالغة من العمر 81 عاما ضلت طريقها في الغابة منذ 6 أيام.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة، اليوم السبت: "بعد مرور 6 أيام عثر رجال الأمن بالتعاون مع الأقرباء على سرير ومنديل تابع للمرأة المفقودة. وتم العثور على المسنة في الساعة 09:20 صباح اليوم السبت على بعد ما بين 9 و10 كيلومترات من منزلها. وتمت دعوة الأطباء إلى مكان الحادث، إذ أن الحالة الصحية للمرأة صعبة".

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة أن ساكن منطقة محلية اتصل في 4 يوليو الجاري بأمه المسنة وعرف أنها ذهبت إلى الغابة لجمع العرعر وستعود قريبا. لكن المرأة لم تعد إلى منزلها. وأبلغ الرجل الشرطة المحلية بذلك. ونظمت الشرطة عملية البحث عن المسنة التي شارك فيها أيضا الأقرباء وممثلو حكومة مقاطعة نيجني نوفغورود وسكان محليون ومتطوعون.

المصدر: نوفوستي