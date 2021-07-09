الأمن الفدرالي الروسي يمنع عملا إرهابيا في جمهورية بشكورتوستان

احتجز جهاز الأمن الفدرالي الروسي الجمعة بمدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان الروسية رجلا كان يخطط لتنفيذ تفجير في منشأة تابعة لقوات الأمن الروسية بـ" أمر من منظمة إرهابية دولية".

وجاء في بيان صدر عن مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "منع جهاز الأمن الفدرالي في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان (باشكيريا سابقا) عملا إرهابيا. ونتيجة العملية الخاصة تم احتجاز ساكن محلي ولد في عام 1995 كان يقوم، بأمر من مسلحي منظمة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية الدولية المحظورة في الأراضي الروسية، بتنظيم عمل إرهابي في منشأة تابعة لقوات الأمن".

وصادر أفراد الأمن في منزل خاص كان يستأجره المحتجز، عبوة ناسفة يدوية الصنع ومكونات لإنتاج عبوة ناسفة أخرى.

وأفاد الجهاز بأنه تم العثور في الهاتف المحمول التابع للرجل المحتجز على مراسلاته مع أعضاء الهياكل الإرهابية التي تكشف نواياه الإجرامية.

المصدر: تاس