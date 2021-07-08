مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع فرنسية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "سو-27" تابعة لقواتها رافقت طائرة استطلاع فرنسية فوق مياه بحر البلطيق.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الخميس، أن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت فوق مياه دولية لبحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من حدود روسيا.

وأضاف البيان أنه "تم من أجل تحديد هوية الهدف الجوي ومنع خرق حدود الدولة الروسية إقلاع مقاتلة من طراز سو-27 من قوام القوات الدورية للطيران البحري وقوات الدفاع الجوي لأسطول البلطيق".

وتابع البيان أن "طاقم المقاتلة الروسية كشف أن الهدف الجوي هو طائرة استطلاع من نوع "أتلانتيك-2" للقوات الجوية الفرنسية ورافقها فوق مياه بحر البلطيق".

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بتوافق تام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدة أنه لم يتم السماح بخرق حدود روسيا.

المصدر: وكالات روسية