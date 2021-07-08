 
مباشر
عاجل
مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف

الاتحاد الأوروبي يقترح على روسيا بحث الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا

أخبار روسيا

الاتحاد الأوروبي يقترح على روسيا بحث الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا
Reuters Dado Ruvic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsf3

وجه الاتحاد الأوروبي مقترحا إلى وزارة الصحة الروسية حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الإلكترونية للتطعيم بلقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "تلقينا رسالة، ونحن مستعدون لإجراء لقاءات ومناقشة هذا الموضوع".

بدوره، ذكر المكتب الإعلامي للمفوضية الأوروبية، في بيان نقلته وكالة "تاس": "لم تنطلق حتى الآن المفاوضات، لكن تم إرسال معلومات فنية عامة إلى الكثير من الدول الشركاء بما في ذلك روسيا".

وفي وقت سابق أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيديرير، أن التكتل وجه مقترحا إلى وزارة الصحة الروسية لمناقشة إمكانية الاعتراف المتبادل للشهادات الإلكترونية الخاصة بمرض "كوفيد-19" والتي تشمل معلومات حول التطعيم.

المصدر: "تاس"  

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا