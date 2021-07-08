الاتحاد الأوروبي يقترح على روسيا بحث الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا

وجه الاتحاد الأوروبي مقترحا إلى وزارة الصحة الروسية حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الإلكترونية للتطعيم بلقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "تلقينا رسالة، ونحن مستعدون لإجراء لقاءات ومناقشة هذا الموضوع".

بدوره، ذكر المكتب الإعلامي للمفوضية الأوروبية، في بيان نقلته وكالة "تاس": "لم تنطلق حتى الآن المفاوضات، لكن تم إرسال معلومات فنية عامة إلى الكثير من الدول الشركاء بما في ذلك روسيا".

وفي وقت سابق أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيديرير، أن التكتل وجه مقترحا إلى وزارة الصحة الروسية لمناقشة إمكانية الاعتراف المتبادل للشهادات الإلكترونية الخاصة بمرض "كوفيد-19" والتي تشمل معلومات حول التطعيم.

المصدر: "تاس"