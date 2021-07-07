إحباط مخططات وضبط خلايا لـ"حزب التحرير الإسلامي" في مدن متفرقة من روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها "أحبطت في ثلاث مدن كبيرة من البلاد أربع خلايا لحزب التحرير الإسلامي" المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا منذ عام 2003.

وأكدت هيئة الأمن في بيان أصدرته اليوم الخميس أن هذه الخلايا الأربع تم ضبطها في مدن بينزا وأوفا وتشيليابنسك في أواخر يونيو وأوائل يوليو الجاري، ما أسفر عن إلقاء القبض على أربعة قياديين و11 عنصرا ناشطا في التنظيم من مواطني روسيا ودول آسيا الوسطى.

وكشفت التحقيقات، حسب بيان الهيئة، أن هؤلاء كانوا يعملون، بناء على توجيهات من مسؤولين في "حزب التحرير الإسلامي"، على نشر إيديولوجية إرهابية في الأراضي الروسية وتجنيد عناصر جدد إلى التنظيم من المسلمين الروس والعمال الأجانب.

ولفتت الهيئة إلى أن أفرادها صادروا في أماكن إقامة الموقوفين مواد دعائية محظورة وأجهزة اتصالات ووسائط إلكترونية جرى استخدامها لممارسة أنشطة إرهابية.

المصدر: RT