بوتين: روسيا مهتمة بالحوار مع المدعين العامين في الدول الأخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مهتمة بتطوير حوار مع المدعين العامين في أوروبا ودول أخرى، لأن النجاح في مكافحة التهديدات المشتركة يعتمد أيضا على التعاون البناء.

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وقال بوتين في خطاب موجه للمشاركين في مؤتمر رؤساء مكاتب الادعاء العام في الدول الأوروبية، الذي يعقد في سان بطرسبورغ: "لقد قلت أكثر من مرة وأقول مجددا: إن روسيا مهتمة بتطوير أوثق العلاقات مع المدعين العامين في أوروبا ودول أخرى، في تعزيز الحوار والتعاون في إطار هياكل موثوقة ومؤثرة مثل مجلس أوروبا والرابطة الدولية للمدعين العامين".

وعبّر بوتين عن قناعته بأن مثل هذا التعاون البناء، بما في ذلك تبادل المعلومات وبأفضل الممارسات القانونية، "سيجعل من الممكن توفير حماية أكثر موثوقية لحقوق وحريات المواطنين، لتحقيق النجاح في مكافحة التهديدات المشتركة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتغيرات التكنولوجية السريعة وغيرها من التغييرات في حياة المجتمع".

وفي ختام رسالته، أعرب الرئيس الروسي عن الأمل في أن "تتبنوا خلال المؤتمر توصيات تزيد من كفاءة أجهزة النيابة. أتمنى لكم مناقشات مثمرة وكل التوفيق".

المصدر: نوفوستي