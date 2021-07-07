 
مباشر

بوتين: روسيا مهتمة بالحوار مع المدعين العامين في الدول الأخرى

أخبار روسيا

بوتين: روسيا مهتمة بالحوار مع المدعين العامين في الدول الأخرى
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qryx

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مهتمة بتطوير حوار مع المدعين العامين في أوروبا ودول أخرى، لأن النجاح في مكافحة التهديدات المشتركة يعتمد أيضا على التعاون البناء.

إقرأ المزيد
بوتين: مرحلة القطب الواحد انتهت والعالم يتغير بسرعة
بوتين: مرحلة القطب الواحد انتهت والعالم يتغير بسرعة

وقال بوتين في خطاب موجه للمشاركين في مؤتمر رؤساء مكاتب الادعاء العام في الدول الأوروبية، الذي يعقد في سان بطرسبورغ: "لقد قلت أكثر من مرة وأقول مجددا: إن روسيا مهتمة بتطوير أوثق العلاقات مع المدعين العامين في أوروبا ودول أخرى، في تعزيز الحوار والتعاون في إطار هياكل موثوقة ومؤثرة مثل مجلس أوروبا والرابطة الدولية للمدعين العامين".

وعبّر بوتين عن قناعته بأن مثل هذا التعاون البناء، بما في ذلك تبادل المعلومات وبأفضل الممارسات القانونية، "سيجعل من الممكن توفير حماية أكثر موثوقية لحقوق وحريات المواطنين، لتحقيق النجاح في مكافحة التهديدات المشتركة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتغيرات التكنولوجية السريعة وغيرها من التغييرات في حياة المجتمع".

وفي ختام رسالته، أعرب الرئيس الروسي عن الأمل في أن "تتبنوا خلال المؤتمر توصيات تزيد من كفاءة أجهزة النيابة. أتمنى لكم مناقشات مثمرة وكل التوفيق".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا