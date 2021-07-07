موسكو تكشف عن حالة 21 مراهقا يشاركون في تجارب لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن أول 21 مراهقا تلقوا أول جرعة من لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في إطار التجارب السريرية للقاح للمراهقين.

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وقالت راكوفا للصحفيين: "انطلقت في موسكو، الاثنين الماضي، التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. وقبل تلقي اللقاح يخضع المشاركون في التجارب لفحص طبي شامل يضم اختبار فيروس كورونا. وانطلقت الاثنين عملية تطعيم أول المشاركين، وقد تلقى 21 شخصا أول جرعة من اللقاح، ويتواجد 11 شخصا منهم في مستشفى بلاشلايفا للأطفال و10 أشخاص في مستشفى موروزوف للأطفال.

وأضافت أن الحالة الصحية لكل متلقي اللقاح جيدة، مشيرة إلى أن اثنين منهم كانت لديهما حمى طفيفة.

وذكرت المسؤولة أن التطعيم يتم باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الذي يستخدم حاليا لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، لكن بجرعة أصغر".

المصدر: نوفوستي