الأمن الروسي يتعامل مع عملية احتجاز رهائن داخل أحد المصارف في مدينة تيومين الروسية

أفادت خدمات الطوارئ الروسية بأن أحد فروع مصرف "سبيربنك" في مدينة تيومين بغرب سيبيريا تعرض للاستيلاء، وجرى احتجاز 3 أشخاص كرهائن.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن الحادث، ولا توجد تعليقات رسمية على هذه القضية، فيما ذكر أن المكان محاط برجال الأمن وأفراد مسلحين يرتدون الخوذات، مع الإشارة إلى احتجاز رهائن.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن اثنين من موظفي البنك محتجزان كرهائن في الفرع المصرفي بتيومين، فيما طالب المتورط في الهجوم مالا، وادعى أن بحوزته "شيئا خطيرا" في الحقيبة.

المصدر: نوفوستي