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السفير الأمريكي لدى روسيا يعرب عن تعازيه في حادث تحطم طائرة كامتشاتكا

أخبار روسيا

السفير الأمريكي لدى روسيا يعرب عن تعازيه في حادث تحطم طائرة كامتشاتكا
Sputnik
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قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية يوم الثلاثاء، إن السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان أعرب عن تعازيه في حادث تحطم الطائرة في كامتشاتكا.

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الصورة الأولى لموقع تحطم طائرة
الصورة الأولى لموقع تحطم طائرة "أن – 26" في كامتشاتكا

وعلى "تويتر" كتب المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية جيسون ريبولز قائلا: "بالنيابة عن السفير سوليفان والسفارة الأمريكية بأكملها في روسيا: أفكارنا مع أقارب 28 شخصا الذين فقدوا على متن رحلة بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي - بالانا".

وكانت طائرة النقل "ان – 26" قد أقلعت من مدينة بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي في رحلة إلى بلدة بالانا، واثناء مناورة الهبوط اصطدمت بتلة على بعد 9 كيلومترات من محطتها، وكان على متنها 28 شخصا، وهم 22 راكبا بينهم طفل، وطاقم من 6 أفراد.

المصدر: نوفوستي

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