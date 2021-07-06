السفير الأمريكي لدى روسيا يعرب عن تعازيه في حادث تحطم طائرة كامتشاتكا

قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية يوم الثلاثاء، إن السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان أعرب عن تعازيه في حادث تحطم الطائرة في كامتشاتكا.

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وعلى "تويتر" كتب المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية جيسون ريبولز قائلا: "بالنيابة عن السفير سوليفان والسفارة الأمريكية بأكملها في روسيا: أفكارنا مع أقارب 28 شخصا الذين فقدوا على متن رحلة بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي - بالانا".

On behalf of Ambassador Sullivan and everyone at the U.S. Mission to Russia, our thoughts are with the loved ones of the 28 people missing on the Kamchatka Aviation Enterprises flight from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana. — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) July 6, 2021

وكانت طائرة النقل "ان – 26" قد أقلعت من مدينة بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي في رحلة إلى بلدة بالانا، واثناء مناورة الهبوط اصطدمت بتلة على بعد 9 كيلومترات من محطتها، وكان على متنها 28 شخصا، وهم 22 راكبا بينهم طفل، وطاقم من 6 أفراد.

المصدر: نوفوستي