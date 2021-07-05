 
مباشر

رئيس مجلس الدوما ينفي وجود أي طموحات لديه لرئاسة روسيا

أخبار روسيا

رئيس مجلس الدوما ينفي وجود أي طموحات لديه لرئاسة روسيا
Sputnik GRIGORY SYSOEV
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrm5

نفى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تبنيه أي طموحات لتولي منصب رئيس البلاد في المستقبل، مشيرا إلى ضرورة أن يبقى فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لأطول فترة ممكنة.

وقال فولودين في تصريح للصحفيين يوم الاثنين: "لم أرغب أبدا، ولا أرغب ولن أرغب في أن أكون رئيسا".

إقرأ المزيد
بوتين يلتقي الاثنين نواب مجلس الدوما
بوتين يلتقي الاثنين نواب مجلس الدوما

وأضاف أنه "لا يوجد في العالم اليوم سياسي أقوى من بوتين الذي يعمل الكثير من أجل البلاد ولا يبدو أن أحدا قد يكون رئيسا ناجحا أكثر منه".

وتابع: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لكي يبقى (بوتين) رئيسنا لأطول فترة ممكنة. ستصبح روسيا معه أقوى وسيعيش الناس أفضل بدون أي اضطرابات أو حروب. وحتى لو كانت هناك مشاكل مثلما نراه اليوم مع العقوبات، فنحن سنتجاوزها بثمن أقل بكثير مما كان عليه الحال في الفترات السابقة من تاريخنا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا