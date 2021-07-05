رئيس مجلس الدوما ينفي وجود أي طموحات لديه لرئاسة روسيا

نفى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تبنيه أي طموحات لتولي منصب رئيس البلاد في المستقبل، مشيرا إلى ضرورة أن يبقى فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لأطول فترة ممكنة.

وقال فولودين في تصريح للصحفيين يوم الاثنين: "لم أرغب أبدا، ولا أرغب ولن أرغب في أن أكون رئيسا".

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وأضاف أنه "لا يوجد في العالم اليوم سياسي أقوى من بوتين الذي يعمل الكثير من أجل البلاد ولا يبدو أن أحدا قد يكون رئيسا ناجحا أكثر منه".

وتابع: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لكي يبقى (بوتين) رئيسنا لأطول فترة ممكنة. ستصبح روسيا معه أقوى وسيعيش الناس أفضل بدون أي اضطرابات أو حروب. وحتى لو كانت هناك مشاكل مثلما نراه اليوم مع العقوبات، فنحن سنتجاوزها بثمن أقل بكثير مما كان عليه الحال في الفترات السابقة من تاريخنا".

المصدر: تاس