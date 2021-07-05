الدفاع الروسية: قواتنا تراقب تحركات سفينة الاستطلاع الفرنسية في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الأسطول الروسي يراقب تحركات سفينة الاستطلاع الفرنسية "دوبوي دي لوم" في مياه بحر اليابان.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان عن الوزارة أن "قوات ووسائل المنطقة العسكرية الشرقية تراقب تحركات سفينة الاستطلاع 'دوبوي دي لوم' التابعة للقوات البحرية الفرنسية والتي تبحر في مياه بحر اليابان ومضيق تاتارسكي (الفاصل بين جزيرة ساخالين الروسية وبر روسيا الآسيوي) منذ الـ5 من يوليو".

المصدر: "نوفوستي"