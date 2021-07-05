مجلس الأمن الروسي: تم منذ عام 2016 حظر 30 منظمة أجنبية تهدد نظامنا الدستوري

أعلن ألكسندر غريبيونكين، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن 30 منظمة أجنبية كانت نشاطاتها تهدد النظام الدستوري الوطني تم حظرها في روسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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وفي تصريحات صحفية قال غريبيونكين، اليوم الاثنين، إن خطوات جديدة تم اتخاذها خلال فترة سريان الصياغة السابقة من استراتيجية الأمن القومي في روسيا في مجال "تحسين مكافحة التطرف وتعزيز الوئام بين القوميات والطوائف الدينية في البلاد"، الأمر الذي أتاح منع محاولات للتدخل الخارجي في شؤون روسيا الداخلية".

وأشار المسؤول إلى أن "أنشطة 30 منظمة أجنبية كانت تهدد أسس النظام الدستوري في روسيا وقدراتها الدفاعية وأمن الدولة صنفت غير مرغوب فيها وجرى حظرها منذ العام 2016 وحتى يومنا هذا".

وذكر نائب سكرتير مجلس الأمن أن "آلية موحدة للتجاوب السريع مع تهديدات تحدق بأمن الدولة والمجتمع" تمت بلورتها على أساس استراتيجية الأمن القومي في روسيا، وهي آلية "تسمح لنا بضمان المستوى المطلوب من الدفاع عن النظام الدستوري لروسيا وسيادتها ووحدة دولتها وأراضيها، والحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها، وكذلك الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في مجتمعنا".

وصدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الصياغة الجديدة من استراتيجية الأمن القومي، في مرسوم رئاسي تم نشره السبت 3 يونيو.

المصدر: "نوفوستي"