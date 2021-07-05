كيرينكو يتحدث عن العواقب المحتملة للوباء

قال سيرغي كيرينكو النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، إن التحدي واسع النطاق الناجم عن وباء كوفيد، قد يتسبب بتغييرات في العمليات الاجتماعية والسياسية.

وأضاف كيرينكو في افتتاح منتدى "ديغوريا" الثالث للعلماء السياسيين الشباب من روسيا في سوتشي: "تحدث في الوقت الحالي، تغييرات كبيرة وهامة في جميع أنحاء العالم، ولا يقتصر الأمر على التحدي الذي يمثله الوباء. التحدي واسع النطاق للوباء اليوم، يجبر ليس فقط على تغيير المسالك المتعلقة بضمان الأمن من وجهة نظر الفيروسات الجديدة والأوبئة الجديدة بشكل عام، بل بات في الواقع يمثل تحديا لأسلوب حياة المجتمع الحديث بأكمله. وسيترتب على ذلك حدوث تغييرات في المجال الاجتماعي والعمليات السياسية".

يشار إلى أن هذا المنتدى، هو عبارة عن منصة لتوحيد الإمكانات الفكرية للباحثين الشباب في مجال العلوم الاجتماعية والسياسية من أجل تطوير الأسس الدلالية لصورة البلاد المستقبلية. ويشارك فيه علماء شباب من موسكو وبطرسبورغ ومقاطعات موسكو وساراتوف وتشيليابينسك وياروسلافل وفولغوغراد وإيركوتسك وأوريول ومناطق أخرى.

المصدر: نوفوستي