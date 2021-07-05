موسكو.. انطلاق التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" على المراهقين

انطلقت في العاصمة الروسية التجارب السريرية لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.

وقالت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو للصحفيين اليوم الاثنين: "بالتعاون مع مركز غماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بدأنا دراسة سريرية للقاح سبوتنيك V للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما".

وأضافت: "لقد قمنا بتجنيد العدد المخطط من المشاركين 100 شخص، وبدأ اليوم الفحص الطبي للمتطوعين الأوائل، والذي يتضمن خضوعهم بشكل إلزامي لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)".

وأوضحت نائبة العمدة أن التطعيم سيجري باستخدام نفس لقاح "سبوتنيك V" الذي يستخدم لتحصين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولكن بجرعة أقل. وستستغرق الدراسة مدة عام واحد، سيكون خلالها الأطفال تحت الإشراف الطبي المستمر.

وذكرت المسؤولة أن المرحلة الثالثة من الدراسة ستجري في عيادات أطفال في موسكو وسيشارك فيها 250 شخصا، من المقرر أن يبدأ تجنيدهم نهاية الصيف الجاري.

المصدر: وكالات