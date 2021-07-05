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موراشكو: المؤسسات الصحية ستفحص كل من شفي من كوفيد

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موراشكو: المؤسسات الصحية ستفحص كل من شفي من كوفيد
Sputnik
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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن كافة الذين عانوا سابقا من مرض كوفيد-19، سيتلقون دعوات شخصية لإجراء فحوصات طبية.

وأضاف الوزير، في لقاء مع طلاب جامعة أورال الطبية الحكومية: "أخذت منظومة الرعاية الصحية في البلاد تتنفس الصعداء في الوقت الراهن، لذلك بدأنا تنفيذ إرسال الدعوات بشكل محدد وشخصي للذين عانوا سابقا من المرض".

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وأكد موراشكو أن الهدف من دعوات الفحص، التحقق هل يحتاج المريض مساعدة طبية أو ربما لدخول المستشفى.

ودعا الوزير، سلطات مقاطعة سفيردلوفسك إلى تحسين عملية التسجيل للتطعيم، عن طريق استخدام الإنترنت. وشدد على أن التسجيل، عن طريق الاتصال بالهاتف لم يعد فعالا وقال: "إنه مضيعة للوقت".

وأشار إلى أنه من الممكن الحصول على شهادة التطعيم، عن طريق مراكز "الخدمات الحكومية".

المصدر: تاس

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