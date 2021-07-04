بوتين يهنئ سكان كالينينغراد بمرور 75 عاما على تأسيس مقاطعتهم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سكان مقاطعة كالينينغراد بالذكرى الـ 75 لتأسيس هذه المنطقة الروسية على ساحل بحر البلطيق.

وأشار بوتين، في برقية التهنئة المنشورة في موقع الكرملين على الإنترنت، إلى أهمية هذه المقاطعة في تعزيز مكانة روسيا في منطقة البلطيق.

وأضاف بوتين: "تلعب مقاطعة كالينينغراد، دورا مهما في تعزيز مكانة بلادنا في منطقة البلطيق. وهي تملك إمكانيات جدية ومجموعة واسعة من الفرص لجذب استثمارات كبيرة، وتنفيذ المشاريع المطلوبة في مجال الصناعة والمجمع الصناعي- الزراعي والبيئة والسياحة".

وأشار بوتين إلى أنه يجب تركيز الاهتمام لتحسين نوعية حياة الناس، وتربية الجيل الشاب على عدم التبذير واحترام الموارد والثروات الطبيعية والمعالم الأثرية لهذا الإقليم الغني بالعنبر الطبيعي.

وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته بأن روح المبادرة والتفاني، سيساعد سكان المنطقة في حل المهام الضخمة - لصالح المنطقة وروسيا بأكملها.

تقع كالينينغراد في أقصى غرب البلاد، في وسط أوروبا منفصلة عن بقية أراضي روسيا. من الجنوب تحدها بولندا، وليتوانيا من الشمال والشرق، ومن الغرب بحر البلطيق. تبلغ مساحتها 15.125 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانها أكثر من 600 ألف نسمة.

في الفترة من عام 1871 إلى عام 1918 ، كانت هذه المنطقة (بروسيا الشرقية) جزءا من الإمبراطورية الألمانية، ومن عام 1919 إلى عام 1945 – ضمن جمهورية فايمار والرايخ الثالث.

في 1919-1939 ، تم فصلها عن بقية ألمانيا عن طريق أراضي بولندا المستقلة، التي حصلت على منفذ على بحر البلطيق.

ووفقا لاتفاقية بوتسدام لعام 1945، تم نقل الجزء الشمالي من شرق بروسيا (حوالي ثلث أراضيها بالكامل) إلى الاتحاد السوفيتي، وتم نقل الثلثين المتبقيين إلى بولندا. وبهذا الشكل اصبحت منطقة كونيسبرغ السابقة في شرق بروسيا، ضمن أراضي روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية.

المصدر: نوفوستي