روسيا يمكنها قبول الطلاب الأجانب المطعمين بأي لقاح

قال بافيل شفيتسوف نائب رئيس الهيئة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي "روس سوترودنشستفو" إن جامعات روسيا ستقبل الأجانب المطعمين بأي لقاح ضد كوفيد.

وأضاف شفيتسوف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت مخصص لمسائل دراسة الطلاب الأجانب خلال الوباء: "فيما يتعلق باللقاحات المستخدمة خلال التطعيم، توجد لدى الجامعات سياسة مشتركة في هذا المجال. أعتقد أننا سنأخذ بالاعتبار كل اللقاحات".

ونوه شفيتسوف، بأن "روس سوترودنشستفو"، تعمل في الوقت الحالي، مع وزارة التعليم لوضع المسالك التي يمكن أن تنال موافقة اللجنة الحكومية المعنية بمسألة دخول الطلاب الأجانب إلى البلاد.

وقال: "ويتضمن ذلك التطعيم، وإمكانية تطبيق تدابير الحجر الصحي في مناطق مختلفة من روسيا. إذا تم فجأة فرض الحجر الصحي، فالجامعات جاهزة لذلك، وقامت بتحديد أماكن يمكن للطلاب الأجانب الإقامة فيها خلال الحجر، دون الشعور بعدم الراحة.

وتابع شيفتسوف: "آمل في أن يتم التوصل إلى توافق وأن يتمكن معظم الطلاب من دخول روسيا".

المصدر: تاس