لأول مرة في تاريخ روسيا.. بوتين يوقع قانونا خاصا بالحد من انبعاثات غازات التدفئة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على أول قانون في تاريخ البلاد يخص الحد من انبعاثات غازات التدفئة.

ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الأنشطة الممارسة في الأراضي الروسية والتي تؤدي إلى انبعاث غازات التدفئة إلى الهواء، ويحدد النهج الذي يتعين على روسيا اتباعه من أجل التوصل إلى "حياد الكربون".

ويقضي القانون الجديد بتحديد "المؤشر المستهدف لتقليص انبعاثات غازات التدفئة" في البلاد، ويلزم رجال الأعمال الذين تتسبب مشاريعهم في انبعاثات ملموسة بتقديم تقارير بهذا الشأن إلى السلطات.

ويتيح القانون لرجال الأعمال والشركات فرصة لتطبيق المشاريع في مجال البيئة الرامية إلى تقليص انبعاثات غازات التدفئة أو زيادة القدرات على امتصاصها، مع تحديد معايير خاصة بتصنيف هذه المشاريع والتحقق من نتائجها.

وتم إعداد هذا القانون بناء على توجيهات قدمها بوتين إلى الحكومة في إطار تطبيق روسيا التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

ووجه بوتين الحكومة بضمان تقليص انبعاثات غازات التدفئة في البلاد بحلول عام 2030 حتى مستوى 70 بالمائة مقارنة مع ما تم رصده عام 1990، ووضع استراتيجية جديدة لتطور موسكو حتى عام 2050 مع المستوى المنخفض من انبعاثات غازات التدفئة.

المصدر: "نوفوستي"