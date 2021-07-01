مجلس الاتحاد الروسي يحذر المراقبين الدوليين من التدخل في الانتخابات

حذر مجلس الاتحاد الروسي، المراقبين الدوليين من مغبة استخدام وضعهم لمحاولة التدخل في العملية الانتخابية التي ستجري في روسيا في سبتمبر من هذا العام.

وقالت مجموعة المراقبة التابعة للجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة، إنه لا تزال هناك مخاوف بشأن النوايا الحقيقية لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضافت المجموعة: "تحذر مجموعة العمل، المراقبين بما في ذلك الدوليون، من استخدام وضعهم وصفتهم في محاولة التدخل في العملية الانتخابية. ولا تزال هناك مخاوف بشأن النوايا الحقيقية لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذه المؤسسة معروفة بموقفها المتحيز تجاه الانتخابات الروسية".

ونوهت المجموعة بأن أعضاء مجموعة مجلس الاتحاد، درسوا بعناية تقرير بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لتقييم الاحتياجات، وذكروا أنه في "الوثيقة، وتحت ستار آراء" الأطراف المعنية"، يتم التحضير للاستعداد لمحاولات لاحقة لتشويه سمعة التصويت".

وأضافت المجموعة في بيانها: "تدل عبارات الوثيقة على أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تعيد بث الحيل الدعائية للمنظمات غير الحكومية الأجنبية. وهذا ما تؤكده حقيقة أن معظم المنظمات غير الحكومية التي التقت بها البعثة، مدرجة في سجل الوكلاء الأجانب".

وتشهد روسيا في سبتمبر المقبل، انتخابات نواب مجلس الدوما، وكذلك انتخابات إقليمية مختلفة المستويات.

المصدر: نوفوستي