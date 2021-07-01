"الأمن الروسي" يعتقل رأس تنظيم "حزب التحرير" في تتارستان

قال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا في تتارستان، من اعتقال رأس التنظيم الإقليمي لتنظيم "حزب التحرير" الإرهابي الدولي.

وذكرت المخابرات الروسية، أن المعتقل الذي لم تذكر اسمه، كان يعمل لتجنيد بعض المسلمين الروس في صفوف المسلحين الإرهابيين.

وثبت للتحقيق، أن المعتقل كان ينشر "إيديولوجية إرهابية إسلامية متشددة، إلى جانب عدم التسامح مع الأديان الأخرى"، وعمل على جذب السكان المحليين إلى صفوف المتطرفين.

وخلال عمليات التفتيش، تمت مصادرة مواد دعائية لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي الدولي، وأجهزة اتصال ووسائل حمل مواد إعلامية اإلكترونية.

المصدر: نوفوستي