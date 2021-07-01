إصابات كورونا اليومية في روسيا فوق الـ23 ألفا

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا لأول مرة منذ منتصف يناير الماضي عتبة الـ23 ألفا، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 23543 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 21042 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 17 يناير.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7597 حالة) ومقاطعتها (2663 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1612 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 672 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 669 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة ضحايا منذ بداية الجائحة.

وتماثل 16928 مريضا للشفاء من كورونا في البلاد منذ أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و538142 إصابة مؤكدة، منها 135886 حالة وفاة و384935 حالة نشطة وخمسة ملايين و17321 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 150.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 479 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT