بدء عمليات تكرار التطعيم ضد كوفيد في موسكو

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن عمليات تكرار وإعادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بدأت في العاصمة الروسية اليوم.

وذكر العمدة في بيان، نشر على موقع بلدية العاصمة، أنه وفقا للبروتوكول المعتمد مؤخرا، يجب التطعيم باللقاح خلال الفترات الوبائية الصعبة كل ستة أشهر، وإذا كان الوضع الوبائي مناسبا - مرة واحدة في السنة.

وأضاف البيان أن، "عملية تكرار التطعيم، متاحة للمواطنين الذين تلقوا المكون الأول من اللقاح منذ أكثر من ستة أشهر". يمكن أن يكون اللقاح، إما "سبوتنيك V" أو "سبوتنيك لايت"، وتم فتح 20 مركزا لتكرار التطعيم، ولا يهم نوع اللقاح الذي تم استخدامه لأول مرة. ونصح البيان كذلك، بتطعيم الذين عانوا من مرض كوفيد قبل أكثر من نصف عام، بغض النظر عن مستوى الأجسام المضادة الموجودة لديهم حاليا.

وفي نهاية البيان، حث سوبيانين سكان موسكو على عدم إهمال فرصة تلقي حماية إضافية، وقال إنها "مهمة للغاية في ظروف انتشار سلالة دلتا الأكثر شراسة". وذكر العمدة أنه قام بتطعيم نفسه مجددا بلقاح ضد كوفيد.

المصدر: نوفوستي