"الخط المباشر مع بوتين" اليوم منتصف النهار من موسكو

يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، حوارا مباشرا مع المواطنين الروس، ومن المتوقع أن يجيب فيه على مئات الأسئلة التي تشغل بالهم.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الأسئلة التي تطرق لها المواطنون الروس جزء كبير منها يتمحور حول أزمة وباء كورونا، وما له علاقة بهذا الوباء مثل اللقحات، ومتى ستنتهي هذه الأزمة.

وأفادت قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أمس الثلاثاء، بأن هناك أكثر من 700 ألف سؤال وردت من المواطنين لطرحها على "الخط المباشر" المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ويجري الرئيس الروسي في كل سنة حوارا على الهواء مباشرة يدوم ساعات للتفاعل مع المواطنين والإجابة على مئات الأسئلة التي يطرحونها ويتطرقون فيها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

المصدر: RT