بيسكوف: دعونا لا نفكر في احتمال اشتباك ناري بين بلادنا ودول الناتو

امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن الحديث عن تبعات محتملة لوقوع اشتباك ناري بين روسيا ودول الناتو.

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وفي تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 24" قبل يوم من "الخط المباشر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رد بيسكوف على سؤال عما إذا كان بوتين مستعدا لإعطاء أوامر بإطلاق النار على سفينة تابعة لحلف الناتو في حالة تكرار حادث مدمرة "ديفيندر" البريطانية (التي اتهمتها روسيا بانتهاك مياهها قرب سواحل شبه جزيرة القرم، يوم الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "دعونا لا نتحدث عن كهذه سيناريوهات. ذلك أن الأقوال تتحول إلى أفعال أحيانا لا سمح الله! لذا فلا يجب التفكير ولا الحديث عن هذا الموضوع. لكن يبدو لي أن علينا جميعا أن ندرك كمواطنين روس أن رئيسنا مستعد لعمل ما في وسعه دفاعا عن بلادنا إذا استدعت الضرورة".

وأضاف بيسكوف أن موسكو تفهم جيدا سبب وقوع الحادث مع المدمرة البريطانية، الذي وصفه بـ "الاستفزاز المدروس والمقصود".

المصدر: "إنترفاكس"