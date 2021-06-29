المواطنون الروس يوجهون أكثر من 700 ألف سؤال لـ "الخط المباشر" مع الرئيس بوتين

أفادت قناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الثلاثاء بأن هناك أكثر من 700 ألف سؤال وردت من المواطنين لطرحها على "الخط المباشر" المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين.

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وأشارت القناة إلى أن المواطنين الروس يهتمون قبل كل شيء بقضايا تتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا والاستحقاقات الاجتماعية ومصير برنامج "المساكن غير الآمنة".

وذكرت "روسيا 24" أن 53 ألف طلب قد تم إيجاد الحلول ليها والعمل جار على معالجة 180 ألف طلب آخر.

ويبدأ اللقاء السنوي لرئيس الدولة الروسية مع المواطنين والمعروف باسم "الخط المباشر" غدا الأربعاء 30 يونيو في الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: "نوفوستي"