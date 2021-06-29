موسكو تفتح مركزين لتطعيم الأجانب ضد فيروس كورونا

فتحت موسكو، اليوم الثلاثاء، مركزين لتطعيم الأجانب ضد فيروس كورونا، وذلك ف إطارالجهود المبذولة لمكافحة الوباء والسيطرة عليه.

وبات من الممكن أن يتلقى المهاجرون في روسيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كل من مركز الهجرة متعدد الوظائف في منطقة "ساخاروفو" وكذلك في نقطة التطعيم في المركز التجاري بمنطقة "سادوفود" بموسكو.

وفي المرحلة الأولى سيتم اعتماد لقاح ""سبوتنيك لايت"، ويتم تطعيم العمال المهاجرين بناء على طلب من أصحاب العمل.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في موسكو وباقي مناطق روسيا، سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الأيام الأخيرة، إقبالا كثيفا على التطعيم ضد الوباء.

المصدر: انترفاكس