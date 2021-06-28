موسكو ترفض مطالب براغ بدفع تعويضات عن تفجيرات فربيتيتسي

رفضت وزارة الخارجية الروسية مطالب جمهورية التشيك بدفع تعويضات عن تفجير مستودعات للأسلحة والذخيرة في فربيتيتسي على الأراضي التشيكية في 2014، معتبرة إياها "ابتزازا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها، نشرته عبر التطبيق "تلغرام"، إن الساسة التشيكيين "أدرجوا أنفسهم على قائمة الدول غير الصديقة، وبكل تصريح متهور جديد يؤكدون صفتهم"، وذلك في إشارة إلى قائمة الدول غير الصديقة التي أعدتها موسكو، وأدرجت عليها جمهورية التشيك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت: "أود التذكير بأن من يتصرفون بهذه الطريقة دون أي تحقيق، ويطالبون بالأموال مع إطلاق التهديدات والإهانات، يسمون بالمبتزين".

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بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن براغ لن تحصل على أي تعويضات، محملا الجانب التشيكي المسؤولية عن تدهور العلاقات بين البلدين.

وكانت الخارجية التشيكية قد أكدت أن نائب وزير الخارجية التشيكي مارتين سموليك سلم للسفير الروسي في براغ ألكسندر زمييفسكي مذكرة احتجاج تضمنت المطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها التفجيرات في فربيتيتسي التي اتهمت براغ الاستخبارات الروسية بالوقوف ورائها.

وبلغ حجم التعويضات التي طالبت بها براغ نحو 25.5 مليون يورو.

المصدر: وكالات