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اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي بشرق المتوسط

أخبار روسيا

اللقاء الأول بين طائرة
Reuters
مقاتلة "إف - 35 بي" بريطانية - أرشيف
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حلّقت مقاتلة بريطانية من طراز "إف – 35" فوق مجموعة من السفن الروسية التي كانت قد دخلت البحر الأبيض المتوسط لإجراء مناورات هناك.

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وجرى اللقاء الأول بين طائرات سلاح الجو الروسي المقاتلة وطائرة "إف – 35 بي" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في أجواء الجزء الشرقي من البحر المتوسط.

وقد سُجل مرور مقاتلة الجيل الخامس "إف – 35 بي" في الأجواء من ظهر الفرقاطة الروسية "الأدميرال ماكاروف"، وفيما تنطلق الطائرات الروسية من قاعدة حميميم بسوريا، تنطلق الطائرات الحربية البريطانية من حاملة الطائرات "إتش إن إس الملكة إليزابيث".

المصدر: نوفوستي

 

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