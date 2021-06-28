موسكو وبطرسبورغ تسجلان زيادة قياسية في عدد الوفيات بسبب كورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا ارتفاعا قياسيا في حصيلة الوفيات اليومية في كل موسكو وبطرسبورغ، بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الاثنين، سجلت موسكو لليوم الثاني رقما قياسيا في عدد الوفيات، حيث بلغت 124 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين كانت 114 حالة وفاة في الحصيلة اليومية السابقة.

كذلك تم تسجيل 7246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موسكو خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية سجلت مدينة بطرسبورغ كذلك حصيلة وفيات قياسية، بلغت 110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: RT