فيديو.. شويغو وميشوستين يطلبان من بوتين اتصالا عاجلا بالتزامن مع حادثة المدمرة البريطانية

نشر التلفزيون الروسي الرسمي لقطات من المرجح أنها تظهر لحظة تواصل مسؤولين كبار في الحكومة مع الرئيس فلاديمير بوتين لإبلاغه بخرق مدمرة Defender البريطانية حدود البلاد مؤخرا.

وتظهر هذه اللقطات وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يطلب من بوتين خلال اجتماع حكومي افتراضي التواصل معه فورا، موضحا: "عندي تقرير عاجل إلى حد كبير".

وخلال نفس الاجتماع تقدم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إلى بوتين بطلب مماثل، قائلا: "وأنا كذلك أحتاج إلى التحدث معكم بشكل عاجل".

وتعهد بوتين في المقابل بالتواصل مع شويغو وميشوستين فورا.

ولم يتحدث رئيس الوزراء ووزير الدفاع عن الموضوع الذي استوجب إجراء حوار عاجل بينهما وبوتين، لكن هذه اللقطات تم تصويرها بالتزامن مع حادثة خرق مدمرة Defender البريطانية الحدود البحرية الروسية قبالة مياه شبه جزيرة القرم، ما دفع قوات تابعة للجيش الروسي إلى إطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

المصدر: RT