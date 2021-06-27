بوتين يأمر الحكومة بتنظيم عمليات تطعيم الأجانب في روسيا بحلول 15 يوليو

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا، للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل، بحلول 15 يوليو المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض.

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات الروسية لاتخاذ عدد من الإجراءت التقييدية للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه، أهمها فرض إجبارية التطعيم لعدد من الفئات والقطاعات.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: نوفوستي