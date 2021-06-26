قديروف يعلن قراره حول الترشح لانتخابات رئاسة الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أنه قرر الترشح لانتخابات الرئاسة الشيشانية بعد خطاب ألقاه رئيس روسيا، فلاديمير بوتين.

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وقال قديروف في بيان نشره اليوم السبت عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عقب مشاركته في مؤتمر للجنة الإقليمية لحزب "روسيا الموحدة" في الشيشان: "تعلمون أن مسألة المشاركة في الانتخابات ما زالت مفتوحة بالنسبة إلي حتى اللحظة الأخيرة. اتخذت قرارا صارما بعدم الترشح في حال المعارضة حتى من قبل نسبة قليلة من سكاننا".

وتابع قديروف: "الأمر الحاسم بالنسبة لي مثله خطاب زعيمنا الوطني، فلاديمير بوتين، ومندوبي المؤتمر العالمي لشعوب جمهورية الشيشان وزملائي في حزب روسيا الموحدة. استمعت إلى إرادة رئيسنا ومجتمعنا ووافقت على المشاركة في الانتخابات".

وأردف: "أشرت إلى أنني لا أنوي إهدار الوقت الثمين للوعود الانتخابية وحملات الترويج بل سأتخذ إجراءات دقيقة لزيادة رفاهية شعبي. لأن الأعمال أكثر إقناعا من الكلمات بشكل كبير".

ويترأس قديروف البالغ 44 سنة جمهورية الشيشان منذ أكثر من 14 عاما، وهو ابن الرئيس الشيشاني الأول، أحمد قديروف، الذي قتل بعملية إرهابية في غروزني يوم 9 مايو 2004 خلال الاحتفالات بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وستجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الشيشان يوم 19 سبتمبر في يوم التصويت الموحد في روسيا.

المصدر: RT + وكالات