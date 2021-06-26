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موجة الحر في موسكو.. تسجيل رابع رقم قياسي لارتفاع درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع

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موجة الحر في موسكو.. تسجيل رابع رقم قياسي لارتفاع درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع
Sputnik Ilya Pitalev
موجة الحر في موسكو
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سجلت المحطة الرئيسية للرصد الجوي في موسكو، في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت، ارتفاع درجة حرارة الجو في المدينة إلى 32,6 درجة.

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وقال مكتب الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية في تصريح صحفي إن الحديث يدور عن تسجيل رابع رقم قياسي لدرجات الحرارة في موسكو منذ بداية الأسبوع، مضيفا أن حرارة الجو اليوم تزيد عن "سقف" الـ 32 درجة المسجل في 26 يونيو 2013، بمقدار 0,6 درجة.

واضطرت سلطات العاصمة الروسية، في ظروف عدم تراجع موجة الحر في موسكو والمناطق لتمديد المستوى "البرتقالي" للخطر الحراري والذي تم إعلانه 20 يونيو، حتى يوم الاثنين المقبل، أي أنه سيظل ساريا خلال الـ 9 أيام المتتالية، مع بقاء معدلات درجة حرارة الجو تتخطى مستواها الطبيعي بمقدار ما يتراوح بين 7 و10 درجات.

ويتنبأ خبراء الطقس بأن نبقى حرارة الجو مرتفعة حتى يوم الاثنين، قبل أن تنخفض إلى ما بين 24 و29 درجة يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: "إنترفاكس"

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