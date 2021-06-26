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مصادر: بدء تجارب غواصة "بيلغورود" الروسية الجديدة

أخبار روسيا

مصادر: بدء تجارب غواصة
Sputnik PAVEL LVOV
غواصة "بيلغورود" النووية
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أفاد مصدر في قطاع صناعة السفن الروسية لوكالة "تاس" ببدء التجارب للغواصة النووية "بيلغورود" من مشروع 09852.

وقال المصدر إن الغواصة أبحرت في البحر الأبيض بشمال روسيا في 25 يونيو لأول مرة لإجراء اختبار من قبل المؤسسة التي صنعتها.

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وأوضح المصدر أنه في أعقاب المرحلة الحالية من التجارب ستخضع الغواصة للاختبار من قبل اللجنة الحكومية، وفي أواخر 2021 من المقرر تسليمها لصاحب الطلب، أي للقوات المسلحة الروسية.

ولم تعلق مؤسسة "سيفماش" التي قامت بتطوير الغواصة، على تلك المعلومات.

يذكر أن غواصة "بيلغورود" من مشروع 09852 هي أول غواصة ستحمل الغواصات المسيرة من نوع "بوسيدون". وأنجز بناؤها في عام 2019.

المصدر: "تاس"

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