خبيرة وبائية تعلن رصد أول إصابة بسلالة "دلتا+" من فيروس كورونا في روسيا

أعلنت خبيرة وبائية روسية عن رصد أول إصابة بسلالة "دلتا+" الجديدة من فيروس كورونا المستجد في أراضي روسيا.

وقالت نائبة مدير معهد "سمورودينتسيف" لبحوث الانفلونزا، داريا دانيلينكو، في حديث لموقع "فونتانكا" اليوم الجمعة: "هذه الحالة وحيدة في البلاد حتى الآن، ومن المرجح أنها وافدة"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ولفتت الخبيرة الروسية إلى أنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن مدى خطورة سلالة "دلتا+" التي اكتشفت لأول مرة في الهند، مثل سلالة "دلتا" الأصلية شديدة العدوى.

وأوضحت دانيلينكو أن هذه السلالة الجديدة تشبه في بعض النواحي السلالة الإفريقية الجنوبية من حيث كيفية التحور، لكن ليس هناك أي داع للادعاء أن "دلتا+" أخطر من سلالات أخرى.

المصدر: "فونتانكا"