روسيا.. تحطم مروحية عسكرية بشمال غرب البلاد وأنباء عن مصرع 3 أشخاص

أكدت السلطات المحلية في مقاطعة لينينغراد بشمال غربي روسيا تحطم مروحية عسكرية في منطقة غاتشينا.

وقالت مصادر في هيئات الطوارئ لوكالة "تاس" الروسية إنها تلقت بلاغا بسقوط المروحية العسكرية عند الساعة 20:30 مساء الخميس.

وذكرت المصادر أن المروحية تابعة للحرس الوطني الروسي، وتحطمت أثناء تنفيذ تحليق تدريبي بدون أسلحة، مضيفة أن تحطم المروحية أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض في موقع سقوط المروحية.

المصدر: "تاس"