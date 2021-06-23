ريابكوف: السفير الأمريكي سيعود إلى موسكو خلال أيام

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن السفير الأمريكي جون ساليفان سيعود إلى موسكو في غضون أيام.

وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن السفير سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.

يذكر أن الاتفاق على عودة السفيرين تم التوصل إليه خلال لقاء القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو الجاري.

وكان السفيران الروسي في واشنطن والأمريكي في موسكو عادا إلى بلديهما في أبريل الماضي على خلفية الأزمة في العلاقات بين البلدين، التي شهدت تصعيدا آخر بعد تصريحات صحفية لجو بايدن وصف فيها نظيره الروسي بـ"القاتل".

وعاد السفير الروسي أناتولي أنطونوف إلى واشنطن في الـ20 من يونيو.

المصدر: تاس