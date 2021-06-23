الحكومة الروسية: أكثر من 20 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية، أن 20,7 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا حتى الآن.

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وخلال اجتماع ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أشارت غوليكوفا إلى أن 16,7 مليون من هذا العدد تلقوا كلتا الجرعتين.

وذكرت نائبة رئيس الوزراء أن نسبة المطعمين في فئة ذوي الأعمار فوق الـ 60 عاما تشكل 24,4%، مشيرة إلى وجود تفاوت في وتائر التطعيم بحسب المناطق.

ودعت غوليكوفا سلطات الأقاليم إلى الحذو حذو العاصمة موسكو في فرض القيود الصحية الرامية إلى احتواء التصاعد الحاد في وتيرة الإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد.

المصدر: وكالات روسية