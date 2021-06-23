استطلاع يكشف موقف الروس من التطعيم الإلزامي ضد كورونا

قالت وكالة RBK، نقلا عن دراسة أجراها مركز "فتسيوم" لدراسة الرأي العام، إن حوالي نصف الروس يؤيدون التطعيم الإلزامي للسكان ضد فيروس كورونا المستجد.

وشمل المسح 1.6 ألف شخص بالغ، من المقيمين في البلاد. وأظهرت النتائج أن 49٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، يؤيدون قرار السلطات المتعلق بإلزام العاملين في قطاعات معينة، بالتطعيم ضد كوفيد. وقال 16 في المائة، إنهم غير مبالين بالمسألة، بينما كان رد فعل 30 في المائة سلبيا على الأغلب.

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وفي المدن التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف شخص، حظيت الفكرة بتأييد 54 في المائة من المشاركين، وفي موسكو وبطرسبورغ، نظر 30% من المشاركين بشكل سلبي إلى هذه الفكرة.

ويوافق 52٪ من الروس على أن التطعيم الإلزامي للعاملين في الخدمة سيساعد في تحسين الوضع المتعلق بالوباء في موسكو والمنطقة المحيطة بها، في حين أن 34٪ من المشاركين لديهم رأي مخالف، ولم يتمكن 14٪ من الرد بشكل محدد لا لبس فيه. وقال 22٪ من المشاركين في الاستطلاع، ومعظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، إنهم لم يسمعوا بقرار السلطات المذكور.

المصدر: نوفوستي