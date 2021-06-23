توقع تسجيل رقمين قياسيين لدرجة حرارة الجو في موسكو اليوم
قالت يلينا فولوسيوك الخبيرة المعروفة في مركز "فوبوس" للطقس والأحوال الجوية، إن سكان موسكو سيتعرضون اليوم الأربعاء، لطقس حار بدون هطول أمطار.
وأضافت الخبيرة: "اليوم للأسف، سيظل الطقس حارا جدا مع درجات حرارة أعلى بمقدار 10-12 درجة من متوسط القيم طويلة الأجل. اليوم درجة حرارة الجو القصوى في حدود +34-36 في العاصمة، وفي مقاطعة موسكو - + 32-37".
В Москве ожидается двойной температурный рекорд. Воздух прогреется до плюс 34-36 градусовhttps://t.co/D64njmZ0L1pic.twitter.com/sBTsWn1zFn— РИА Новости (@rianru) June 23, 2021
وأضافت الخبيرة، أن الرياح ستكون جنوبية الاتجاه، ضعيفة الهبوب وفي حدود 1-6 أمتار في الثانية، سيكون الضغط الجوي أعلى من المعتاد.
يوم أمس، سجلت موسكو رقما قياسيا جديدا لدرجات الحرارة: في 22 يونيو - ارتفعت حرارة الجو إلى 33.7 درجة مئوية.
المصدر: نوفوستي