 
مباشر

توقع تسجيل رقمين قياسيين لدرجة حرارة الجو في موسكو اليوم

أخبار روسيا

توقع تسجيل رقمين قياسيين لدرجة حرارة الجو في موسكو اليوم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qoh3

قالت يلينا فولوسيوك الخبيرة المعروفة في مركز "فوبوس" للطقس والأحوال الجوية، إن سكان موسكو سيتعرضون اليوم الأربعاء، لطقس حار بدون هطول أمطار.

وأضافت الخبيرة: "اليوم للأسف، سيظل الطقس حارا جدا مع درجات حرارة أعلى بمقدار 10-12 درجة من متوسط ​​القيم طويلة الأجل. اليوم درجة حرارة الجو القصوى في حدود +34-36 في العاصمة، وفي مقاطعة موسكو - + 32-37".

وأضافت الخبيرة، أن الرياح ستكون جنوبية الاتجاه، ضعيفة الهبوب وفي حدود 1-6 أمتار في الثانية، سيكون الضغط الجوي أعلى من المعتاد.

يوم أمس، سجلت موسكو رقما قياسيا جديدا لدرجات الحرارة: في 22 يونيو - ارتفعت حرارة الجو إلى 33.7 درجة مئوية.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا