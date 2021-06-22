الأمم المتحدة تشكر روسيا على دورها في عمليات حفظ السلام

أعربت الأمم المتحدة عن شكرها لروسيا على دورها في الجهود الدولية لحفظ السلام حول العالم.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين اليوم الثلاثاء: "أود أن أشكر روسيا على المساهمة في جهود حفظ السلام".

وأضاف: "أعمل كثيرا في الميدان وأتحدث مع خبرائكم من عناصر قوات حفظ السلام، وأنا ممتن لهم على ما يقومون به".

وأشار إلى أن لدى روسيا قدرات كبيرة في ما يتعلق بأنشطة حفظ السلام، ويمكن تطويرها في المستقبل.

وعقد اللقاء بين نائب وزير الدفاع الروسي ونائب الأمين العام للأمم المتحدة عشية انعقاد مؤتمر موسكو للأمن.

المصدر: RT+نوفوستي