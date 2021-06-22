بوتين يطلع الرئيس الكوبي على نتائج قمته مع بايدن

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا من الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أطلعه خلاله على نتائج قمته مع الرئيس الأمريكي جون بايدن في جنيف مؤخرا.

وجاء في بيان للكرملين اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس تحدث عن انطباعاته عن القمة الروسية الأمريكية في جنيف التي عقدت مؤخرا".

من جانبه، أعرب الرئيس الكوبي بمناسبة الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى في روسيا عن تضامنه مع موسكو، مؤكدا المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية.

وقال البيان إن الجانبين "أكدا على أهمية الدفاع عن الحقيقة التاريخية عن الحرب الوطنية العظمى وأبطالها، وعلى عدم جواز المحاولات لإعادة كتابة التاريخ".

وبحث الرئيسان التعاون بين روسيا وكوبا في مختلف المجالات، بما في ذلك مواصلة تنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية والتعاون على ساحة الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي