"قضيتنا عادلة".. قصة نص خط بقلم رصاص محفوظ في متحف الخارجية الروسية

قالت مديرة إدارة المحفوظات والتاريخ بالخارجية الروسية ناديجدا بارينوفا، إن أحد الشعارات الرئيسية للحرب الوطنية العظمى – "قضيتنا عادلة"، ظهر في خطاب مفوض الشؤون الخارجية السوفيتي.

وذكرت بارينوفا، أنه تم بث الخطاب المذكور لمفوض الشعب للشؤون الخارجية فياتشيسلاف مولوتوف، بواسطة الإذاعة في 22 يونيو 1941، بعد تلقي خبر اعتداء ألمانيا النازية.

ونوهت الدبلوماسية، بأن مسودة هذا الخطاب، محفوظة حاليا في متحف وزارة الخارجية الروسية.

وأضافت: "نص الخطاب مكتوب بقلم الرصاص. هذه المسودة المكتوبة بخط اليد، تمت صياغتها من قبل جميع أعضاء المكتب السياسي الذين تمت دعوتهم إلى مكتب ستالين". وأشارت الدبلوماسية، إلى أن نص خطاب مولوتوف في المسودة، انتهى بعبارة "قضيتنا عادلة، والنصر سيكون لنا". ولكن مولوتوف أضاف لاحقا، عبارة "سيتم سحق العدو".

وأضافت بارينوفا، أن كل الكلمات التي أصبحت شعارا للحرب والتي انعكست في ميدالية النصر على ألمانيا - "قضيتنا عادلة" - قالها مولوتوف في 22 يونيو".

المصدر: نوفوستي