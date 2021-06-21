واشنطن تتهم خمسة أشخاص بمحاولة تهريب معدات عسكرية إلى روسيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهام خمسة أشخاص بالتخطيط لبيع معدات عسكرية لروسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس كشفت عن لائحة اتهام بحق 5 أشخاص متهمين بالتآمر لبيع مواد دفاعية بشكل غير قانوني إلى روسيا".

وأضافت أن "المدعى عليهم متهمون ببيع مناظير تصوير حراري ونظارات رؤية ليلية دون ترخيص، في انتهاك لقانون مراقبة الأسلحة".

وأوضحت أنه "وفقا لوثائق المحكمة، فقد ألقي القبض على إيلينا شيفرين (59 عاما)، وفلاديمير بريداتشا (55 عاما) في 17 يونيو لدورهما في مخطط استمر قرابة أربع سنوات اشترى فيه المتهمون عشرات أجهزة التصوير الحراري، مقابل 5000 إلى 10000 دولار" للقطعة.

وأشارت إلى أن "المتهمين الثلاثة الآخرين الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام هم: بوريس بولوسين (45 عاما) من روسيا، وفلاديمير جومان (52 عاما) وإيغور بانتشرنيكوف (39 عاما) من إسرائيل".

وتابعت أن "المتهمين جميعهم تم اتهامهم بالتآمر لانتهاك قانون مراقبة بيع الأسلحة وسيواجهون عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما في حال إدانتهم".

المصدر: "موقع وزارة العدل الأمريكية"