بوتين يشكر نواب الدوما ويدعو إلى إجراء انتخابات علنية ونزيهة

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نواب مجلس دوما في تشكيلته السابعة، على عملهم بشكل عال ومسؤول، ونوه بعمل المجلس البناء مع الحكومة وإدارة رئيس الدولة.

وأضاف الرئيس، في لقاء مع النواب في الكرملين: "لقد عملت قيادة مجلس الدوما، وجميع اللجان البرلمانية بطريقة منسقة وبشكل بناء. كنتم تركزون دائما على النتيجة النهائية وعلى البحث عن الحلول المثلى لكل قضية تعرض على البرلمان".

وشدد بوتين على ضرورة إجراء انتخابات مجلس الدوما، بطريقة لا تجعل أحد يشكك في شرعيتها.

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وتابع رئيس الدولة القول: "ما زال هناك أقل من ثلاثة أشهر لموعد الانتخابات، ومسؤوليتنا المشتركة هي إجراء الحملة الانتخابية بطريقة لا يشكك فيها أحد في شرعية نتائجها. يهمنا جميعا ويهم المجتمع، ومن أجل استمرار التنمية الواثقة للبلاد – يجب أن يعكس تكوين مجلس الدوما الثامنة المقبلة، بشكل موضوعي إرادة الشعب، ويعكس الاختيار السيادي لمواطني روسيا. أكرر: مهمتنا المشتركة، بما في ذلك الأحزاب البرلمانية، هي إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية وانفتاح، مع الالتزام الصارم بالقانون".

وقال بوتين: "متأكد من أن الناخبين الروس، سيدعمون في الانتخابات المقبلة في سبتمبر، الأحزاب والمرشحين، الذين يمثل الوطن الأم بالنسبة لهم، أعلى قيمة".

المصدر: نوفوستي