الأرصاد الروسية تحذر من موجة حر غير مسبوقة في الشطر الأوروبي من البلاد

أعلن مدير مركز "ميتيو" الروسي للأرصاد الجوية ألكسندر شوفالوف في تصريح لـRT، أن موجة الحر المخيمة على الشطر الأوروبي من روسيا لن تنحسر خلال الأيام المقبلة.

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وذكر الخبير أن حرارة الجو ستبقى مرتفعة جدا وستتراوح بين 35 و37 درجة خلال الأيام الثلاثة القادمة في المناطق الوسطى من روسيا الأوروبية في مدن فيليكي نوفغورود ونيجني نوفغورود وأوريول وكورسك، لافتا إلى تعرض مناطق متفرقة من البلاد لموجة حر لم تسجل منذ ظهور الأرصاد الجوية.

وتابع أن البوادر الأولى لتراجع موجة الحر ستظهر غدا الاثنين بانخفاض معدلات الحرارة في مقاطعة كالينينغراد شمال غربي البلاد من 32 إلى 25 درجة.

وتوقع حدوث عواصف رعدية في مدينة بطرسبورغ والعاصمة موسكو يومي الأربعاء والخميس، مع بقاء الفرصة مهيأة لزخات رعدية من المطر يومي السبت والأحد القادمين.

المصدر: RT