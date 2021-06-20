 
مباشر

الأرصاد الروسية تحذر من موجة حر غير مسبوقة في الشطر الأوروبي من البلاد

أخبار روسيا

الأرصاد الروسية تحذر من موجة حر غير مسبوقة في الشطر الأوروبي من البلاد
Sputnik Maxim Blinov
موجة الحر في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnt8

أعلن مدير مركز "ميتيو" الروسي للأرصاد الجوية ألكسندر شوفالوف في تصريح لـRT، أن موجة الحر المخيمة على الشطر الأوروبي من روسيا لن تنحسر خلال الأيام المقبلة.

إقرأ المزيد
روسيا.. درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها منذ 116 عاما في بطرسبورغ
روسيا.. درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها منذ 116 عاما في بطرسبورغ

وذكر الخبير أن حرارة الجو ستبقى مرتفعة جدا وستتراوح  بين 35 و37 درجة خلال الأيام الثلاثة القادمة في المناطق الوسطى من روسيا الأوروبية في مدن فيليكي نوفغورود ونيجني نوفغورود وأوريول وكورسك، لافتا إلى تعرض مناطق متفرقة من البلاد لموجة حر لم تسجل منذ ظهور الأرصاد الجوية.

وتابع أن البوادر الأولى لتراجع موجة الحر ستظهر غدا الاثنين بانخفاض معدلات الحرارة في مقاطعة كالينينغراد شمال غربي البلاد من 32 إلى 25 درجة.

وتوقع حدوث عواصف رعدية في مدينة بطرسبورغ والعاصمة موسكو يومي الأربعاء والخميس، مع بقاء الفرصة مهيأة لزخات رعدية من المطر يومي السبت والأحد القادمين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا