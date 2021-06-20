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حفلة غنائية على شرف الأطباء العسكريين في قاعدة حميميم الجوية

أخبار روسيا

حفلة غنائية على شرف الأطباء العسكريين في قاعدة حميميم الجوية
Sputnik
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قال إسلام ياخشيباييف رئيس قسم الجراحة في الوحدة الطبية العسكرية الروسية في سوريا إن فرقة الغناء والموسيقى بالدائرة العسكرية الجنوبية، أقامت حفلة للأطباء العسكريين في قاعدة حميميم.

وذكر أنه تم تنظيم الفعالية الفنية المذكورة، بمناسبة الاحتفال بيوم "العاملين في المجال الطبي" في روسيا.

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وأضاف ياخشيباييف، في حديث لمراسل "نوفوستي": "نادرا ما نسمع الأغاني هنا، ولذلك أي أغنية تبدو مشرقة وجميلة".

وشدد العسكري زاخار غلوشاكوف على أن مثل هذه العروض، تجعل الخدمة العسكرية بعيدا عن الوطن، مشرقة وتزينها.

وأضاف غلوشاكوف: "أود أن تتكرر كثيرا مثل هذه الحفلات".

يشار إلى أن الفرقة الفنية المذكورة، قدمت عروضها أيضا أمام العسكريين، في المركز اللوجستي للبحرية الروسية في طرطوس.

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء أن فنان الشعب الروسي ألكسندر روزنباوم، قدم عدة أغاني أمام العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية.

المصدر: RT

 

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